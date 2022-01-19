У Києві поруч з Виставковим центром збудують арену для Євробаскету-2025

Комплекс буде розрахований на майже 16 тисяч глядачів.

Стало відомо, де у Києві збудують арену для Євробаскет-2025 на майже 16 тис. глядачів

Нові спортивні арени, які створюють за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», дозволять на найвищому рівні прийняти у 2025 році чоловічий чемпіонат Європи з баскетболу серед національних збірних. Про це йшлося на зустрічі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа).

Делегація ФІБА побувала у Львові, а також оглянула початок будівництва нової арени на лівому березі Києва.

«Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента «Велике будівництво». І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів. Крім того, для реалізації цих проєктів у нас є прекрасна взаємодія центральної та місцевої влади», – зазначив Тимошенко.

Багатофункціональний комплекс у Києві планують звести біля Міжнародного виставкового центру. Арена, яка претендує на прийняття фінальних матчів Євробаскету-2025, буде розрахована на 15,8 тисячі глядачів. Її введуть в експлуатацію в грудні 2024 року, поруч відкриють велику паркову зону.

Тим часом у Львові нова арена вміщатиме 10 тисяч вболівальників і зможе приймати ігри групового турніру. Завершити будівництво планують до листопада 2024 року. Нові спортивні комплекси також будують в інших містах.

«При цьому я хочу зауважити, що більшість проєктів у межах «Великого будівництва» ми завершуємо раніше встановлених строків», – підкреслив Тимошенко.

Керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич відзначив високий рівень координації центральної й місцевої влади у підготовці до Євробаскету.

«Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження», – сказав Любомир Мандич.

Остаточний вибір країни для проведення Євробаскет-2025 оголосять після засідання ФІБА Європа 29 березня.

Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом ФІБА Європа Тургаєм Демірелем. Він, зокрема, ознайомив з планами розвитку спортивної інфраструктури України в рамках «Великого будівництва».