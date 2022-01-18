Ціни на нафту підскочили до рівня 2014 року

Підставою для скачка цін став напад єменських хуситів на ОАЕ.

Ціна на нафту марки Brent у вівторок, 18 січня, вперше з 2014 року перевищила 88 доларів за барель.

Як повідомляє Bloomberg, стрибок ф'ючерсів пов'язаний із нападом шиїтських бойовиків-хуситів на Об'єднані Арабські Емірати, які є третім за величиною виробником нафти серед країн ОПЕК. У понеділок, 17 січня, безпілотники хуситів завдали повітряного удару по міжнародного аеропорту на околиці Абу-Дабі.

Крім того, ціни збільшуються на фоні високого попиту та перебоїв з поставками серед постачальників нафти, включаючи Лівію.

Аналітики з Goldman Sachs Group прогнозують, що у третьому кварталі ціни на нафту можуть сягнути 100 доларів за барель. За їх оцінками, ринок нафти зіткнувся з напрочуд великим дефіцитом, оскільки омікрон наразі має набагато менший вплив на попит, ніж попередній штам дельта.

"Настрої на ринку залишають конструктивними, а напад на ОАЕ лише стимулював подальший ріст цін. Перебої з постачанням у поєднанні зі стійким попитом означають, що ринок нафти виявився більш напруженим, ніж очікувалося", - сказав у свою чергу Воррен Паттерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING Groep NV.

Нагадаємо, що під час останнього піку в жовтні 2021 року ціни на Brent сягали 85 доларів, після чого пішов відкат до 70 доларів. З початку грудня вартість нафти знову почала збільшуватися.

Рік тому, у січні 2021-го, нафта коштувала близько 55 доларів за барель.