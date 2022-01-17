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Гетманцев: Україна здатна прожити друге півріччя 2022 року без нової програми з МВФ

Він зазначив, що варто обговорити умови цієї програми та "укласти угоду на вигідних для нас умовах".

Гетманцев: Україна здатна прожити друге півріччя 2022 року без нової програми з МВФ
Фото: facebook/Слуга Народу

Україна може пройти друге півріччя 2022 року без термінового укладання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), якщо не трапиться додаткових потрясінь.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем із обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань – таких проблем, які змушували б просто завтра укладати нову програму з МВФ", – сказав Гетманцев.

Він зазначив, що варто обговорити умови цієї програми та "укласти угоду на вигідних для нас умовах".

Гетманцев також висловив упевненість в отриманні двох траншів, що залишилися, по $700 млн у рамках поточної програми stand-by, дія якої завершується влітку цього року.

Нагадаємо, що чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів.

Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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