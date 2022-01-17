​ПриватБанк знизив тариф на еквайринг після претензій АМКУ

ПриватБанк оголосив про зниження єдиного базового розміру комісії за послуги еквайрингу у торгівельних точках (прийому платежів за банківськими картками) з 2,0% до 1,8%.

Пресслужба банк у повідомила, що для тих, хто підключається до послуг еквайрингу після 15 січня, єдиний тариф 1,8% діятиме автоматично. Діючі партнери отримають e-mail повідомлення про зниження тарифів з інструкцією для підписання анкети з новими тарифами.

Послуга еквайрингу дозволяє споживачам здійснювати безготівкові розрахунки за товари. При оплаті покупцем вартості товару з використанням електронних платіжних засобів, торговець надає йому таку можливість шляхом здійснення оплати через платіжні термінали, підключені до платіжної системи.

З цією метою продавці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра. Умовами договору між банком-еквайром і торговцем передбачено сплату останнім послуги еквайрингу.

Нагадаємо, що минулого року Антимонопольний комітет відкрив справу проти ПриватБанку та Ощадбанку за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу.

У 2018-2020 роках послуги еквайрингу надавали близько 30 банків, але найбільші торговці зазвичай обирають послуги ПриватБанку чи Ощадбанку, які мають можливість надавати послуги еквайрингу з територіальним покриттям по Україні у повному обсязі.

Це, на думку АМКУ, може означати наявність монополії на ринку послуг еквайрингу.

Комісія Ощадбанку за еквайринг поки що залишається на рівні 2,0%.