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"Тисяча за вакцинацію”: українці вже витратили понад 1,3 млрд гривень

Найпопулярнішими напрямками залишаються книжки, кіно та залізничні квитки.

"Тисяча за вакцинацію”: українці вже витратили понад 1,3 млрд гривень
Фото: ukrinform.ua

Українські громадяни витратили вже понад 1,3 млрд гривень, нарахованих їм за вакцинацію в межах програми єПідтримка. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вже понад 1,3 млрд грн витратили українці в межах президентської програми єПідтримка. Найпопулярнішими напрямками залишаються книжки, кіно та залізничні квитки", - написав Шмигаль.

Станом на 10 січня понад 6,7 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання "ковідної тисячі", і більше мільйона з них уже витратили свої гроші.

Перший мільярд було витрачено в основному на книжки (35% коштів) і кіно (29%).

Розробляється порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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