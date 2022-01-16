Повний курс щеплення від ковіду отримали ще понад 18 тисяч українців

За суботу, 15 січня в Україні від коронавірусу вакцинувалося ще 39 769 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримали 13 043 людини, другу – 18 760, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну – 7 752 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них першу дозу отримала 14 985 041 людина, дві дози – 14 259 590 людей.

Додатково щепилися 9 512 людей, бустерну дозу мають 94 948 осіб.

Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

Нагадаємо, на тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.

Бустерна доза – це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Оптимально бустерне щеплення можна зробити у строк від 6 до 9 місяців після перших двох доз. Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам, тобто Pfizer і Moderna. Ці препарати колотимуть незалежно від того, чим щепилися людина. Для тих, хто щепився інактивованим препаратом Coronavac, рекомендують третю дозу зробити "файзером".

Схема поєднання:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer,

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer,

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer,

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.