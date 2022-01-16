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Повний курс щеплення від ковіду отримали ще понад 18 тисяч українців

Загалом дві дози отримали 14 259 590 людей.

Повний курс щеплення від ковіду отримали ще понад 18 тисяч українців
Фото: EPA/UPG

За суботу, 15 січня в Україні від коронавірусу вакцинувалося ще 39 769 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримали 13 043 людини, другу – 18 760, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну – 7 752 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них першу дозу отримала 14 985 041 людина, дві дози – 14 259 590 людей.

Додатково щепилися  9 512 людей, бустерну дозу мають 94 948 осіб. 

Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

Нагадаємо, на тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.

Бустерна доза – це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації. 

Оптимально бустерне щеплення можна зробити у строк від 6 до 9 місяців після перших двох доз. Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам, тобто Pfizer і Moderna. Ці препарати колотимуть незалежно від того, чим щепилися людина. Для тих, хто щепився інактивованим препаратом Coronavac, рекомендують третю дозу зробити "файзером". 

Схема поєднання:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer,

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer,

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer,

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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