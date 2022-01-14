За добу в Україні зафіксували 10 476 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україїні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 663 дитини та 241 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 656 осіб. 140 пацієнтів померли. Одужали 7 285 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 737 510 осіб, одужало – 3 545 111. Від ускладнень захворювання померли 98 068 пацієнтів.

Всього було здійснено 17 108 685 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 1151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу - 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну - 14 485 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.

Нагадаємо, цього тижня в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні. Науковці нагадали, що вакцини добре захищають від госпіталізації, рівень якої досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму "омікрон", як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.

На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer. Бустерна доза – це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Медиків, комунальників та місцевих урядовців, які не вакцинуються до 31 січня, відсторонять від роботи.