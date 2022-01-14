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За добу в Україні зафіксували 10 476 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 1 656 осіб, одужали 7 285 осіб.

За добу в Україні зафіксували 10 476 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україїні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 663 дитини та 241 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 656 осіб. 140 пацієнтів померли.  Одужали 7 285 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 737 510 осіб,  одужало – 3 545 111. Від ускладнень захворювання померли  98 068 пацієнтів.

Всього було здійснено 17 108 685 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1151;
  • Вінницька область – 435;
  • Волинська область – 94;
  • Дніпропетровська область – 237;
  • Донецька область – 250;
  • Житомирська область – 139;
  • Закарпатська область – 168;
  • Запорізька область – 122;
  • Івано-Франківська область – 502;
  • Київська область – 266;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 112;
  • Львівська область – 386;
  • Миколаївська область – 135;
  • Одеська область – 312;
  • Полтавська область – 328;
  • Рівненська область – 250;
  • Сумська область – 445;
  • Тернопільська область – 235;
  • Харківська область – 457;
  • Херсонська область – 197;
  • Хмельницька область – 351;
  • Черкаська область – 224;
  • Чернівецька область – 197;
  • Чернігівська область – 60.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу - 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну - 14 485 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.

Нагадаємо, цього тижня в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні. Науковці нагадали, що вакцини добре захищають від госпіталізації, рівень якої досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму "омікрон", як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.

На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.  Бустерна доза – це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Медиків, комунальників та місцевих урядовців, які не вакцинуються до 31 січня, відсторонять від роботи.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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