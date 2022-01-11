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ВООЗ спрогнозувала зараження омікроном половини Європи впродовж 8 тижнів

У 2022-му темпи зараження зросли більш ніж удвічі за два тижні.

ВООЗ спрогнозувала зараження омікроном половини Європи впродовж 8 тижнів
Відвідувачі спостерігають за астрономічним годинником на Староміській площі Праги, 29 листопада 2021 року.
Фото: EPA/UPG

У найближчі шість-вісім тижнів у країнах Європи штамом коронавірусу омікрон можуть заразитися понад половина населення.

Про це на брифінгу заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Відео, де він відповідає на запитання журналістів, опублікованое у твіттері Європейського підрозділу організації.

За словами Клюге, протягом першого тижня 2022 року в Європі зафіксували близько 7 млн випадків COVID-19. Темпи зараження зросли більш ніж удвічі за два тижні.

"50 із 53 країн у Європі та Центральній Азії зафіксували випадки зараження омікроном. Він швидко стає домінуючим у західній Європі і нині поширюється на Балканах", – цитує представника ВООЗ агентство "Интерфакс".

Станом на 10 січня 26 країн Європи повідомили ВООЗ, що близько 1% їхнього населення щотижня заражаються COVID-19. Через безпрецедентні масштаби передачі вірусу зростає кількість госпіталізацій, що створює навантаження на системи охорони здоров'я.

У ВООЗ вважають, що схвалені до цього моменту вакцини "надають хороший захист від тяжкого перебігу захворювання та смерті", у тому числі в разі зараження омікроном.

У Європі Великобританія посідає перше місце за кількістю випадків COVID-19. Від початку пандемії там виявили понад 14 млн випадків зараження коронавірусом (142 224 за останню добу). На другому місці Франція з більш ніж 12 млн випадків, Росія на третьому місці із понад 10, млн випадків (17 525 за останню добу).

У США, за даними Інституту Джонса Хопкінса, за минулу добу виявили близько 1,4 млн випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником для однієї країни за всю пандемію.

Як повідомляли, в понеділок, 10 січня, в Україні підтвердили 5 429 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Перед різдвяними святами кількість виявлених випадків перевищувала 7 тисяч.

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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