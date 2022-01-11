МОК повідомив про карантинні умови на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Команди не будуть ізольовані в разі позитивного тесту одного спортсмена.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пояснив процедуру усунення спортсменів від змагань на Іграх-2022 у разі зараження коронавірусом, повідомляє tele-sport.ru.

Національні збірні не відсторонятимуть від участі в Олімпіаді-2022 у разі зараження COVID-19 одного члена команди.

У разі позитивного тесту хворого помістять у лікарню або в ізолятор. Умови виходу з ізоляції під час Олімпіади – два негативні тести на COVID-19 з інтервалом не менше ніж 24 години, температура тіла в нормі протягом трьох днів поспіль, відсутність симптомів коронавірусу.

При цьому всі члени команди з негативними тестами виступатимуть далі, дотримуючись ковідного протоколу, згідно з яким слід:

приймати їжу наодинці;

дотримуватися карантину в одномісному номері;

носити маску для обличчя весь час (окрім тренувань/змагань, їди, води або якщо перебуваєш на самоті);

використовувати транспортні засоби, надані національним олімпійським комітетом, для пересування між місцем карантину та місцем проведення змагань;

перевіряти свою температуру двічі на день;

триматися за два метри від інших людей;

здавати аналізи на COVID-19 (ПЛР) що 12 годин протягом семи днів поспіль (якщо всі результати тестів будуть негативними протягом семи днів, частота тестування повернеться до стандартної на Іграх – раз на 24 години);

робити тест на COVID-19 (ПЛР) за шість годин до змагань.

Цей протокол для близьких контактів зараженого діятиме два тижні або до моменту від'їзду з Китаю.

Нагадаємо, що Північна Корея відмовилася від участі в Іграх-2022.

Зазначимо, у Пекіні через COVID-19 місцевим жителям заборонили надавати допомогу олімпійському транспорту під час ДТП, повідомляє news.sportbox.ru.

Олімпіада проходитиме з 4 по 20 лютого.