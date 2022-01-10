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У Мельбурні сталися заворушення, спровоковані прихильниками Джоковича

У ситуацію включилася поліція.

Фото: EPA/UPG

Фанати Новака Джоковича заблокували вулиці Мельбурну, повідомляють австралійські ЗМІ.

Відзначається, що заворушення переросли у насильство.

Спочатку прихильники першої ракетки світу зібралися біля будівлі юридичної фірми, яка представляє інтереси сербського тенісиста. Пізніше вони оточили машину з тонованим склом, бо думали, що в ній знаходиться Джокович.

Тенісні фани скандували "Свободу Ноле", не пропускали автомобіль, дехто навіть застрибував на дах машини. Повідомляється, що поліції довелося застосувати проти них перцеві балончики.

Сам сербський тенісист в Instagram опублікував пост, в якому висловився про останні події, що відбувалися з ним.

"Я радий і вдячний, що суддя скасував ануляцію моєї візи. Незважаючи на все те, що трапилося за останній тиждень, я хочу залишитися та взяти участь в Australian Open. Я залишаюся зосередженим на своєму завданні.

Я прилетів сюди, щоб зіграти на одному з найважливіших турнірів перед чудовими фанатами. Зараз я не можу сказати більше, але дякую вам за те, що підтримали мене у всьому цьому і надихнули мене, щоб я залишався сильним", - написав Джокович.

Сьогодні Новак виграв апеляцію у справі щодо депортації.

Раніше австралійські прикордонники анулювали візу Джоковича і не впустила його в країну, оскільки не зміг довести, що має право на медвідвід.

Григорій МухінГригорій Мухін
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