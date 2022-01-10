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Фанати Новака Джоковича заблокували вулиці Мельбурну, повідомляють австралійські ЗМІ.

Відзначається, що заворушення переросли у насильство.

Спочатку прихильники першої ракетки світу зібралися біля будівлі юридичної фірми, яка представляє інтереси сербського тенісиста. Пізніше вони оточили машину з тонованим склом, бо думали, що в ній знаходиться Джокович.

Тенісні фани скандували "Свободу Ноле", не пропускали автомобіль, дехто навіть застрибував на дах машини. Повідомляється, що поліції довелося застосувати проти них перцеві балончики.

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI — Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022

Сам сербський тенісист в Instagram опублікував пост, в якому висловився про останні події, що відбувалися з ним.

"Я радий і вдячний, що суддя скасував ануляцію моєї візи. Незважаючи на все те, що трапилося за останній тиждень, я хочу залишитися та взяти участь в Australian Open. Я залишаюся зосередженим на своєму завданні.

Я прилетів сюди, щоб зіграти на одному з найважливіших турнірів перед чудовими фанатами. Зараз я не можу сказати більше, але дякую вам за те, що підтримали мене у всьому цьому і надихнули мене, щоб я залишався сильним", - написав Джокович.

Сьогодні Новак виграв апеляцію у справі щодо депортації.

Раніше австралійські прикордонники анулювали візу Джоковича і не впустила його в країну, оскільки не зміг довести, що має право на медвідвід.