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В Австралії відбувся суд над Джоковичем

Новак виграв апеляцію.

В Австралії відбувся суд над Джоковичем
Фото: EPAUPG

Сьогодні в Мельбурні відбулося засідання суду, на якому було розглянуто апеляцію першої ракетки світу Новака Джоковича у справі про анулювання його візи.

Суддя Ентоні Келлі ухвалив, що імміграційна служба має негайно звільнити Джоковича, повідомляє theage.com.au. Також суд скасував ануляцію його візи.

Проте уряд Австралії все ще "може використати особисте право", щоб знову анулювати візу Джоковича та заборонити йому в'їзд до країни на три роки.

Тож проблема Джоковича, як і раніше, не вирішена.

Нагадаємо, влада Австралії анулювала візу першій ракетці світу і відмовила йому у в’їзді до країни. 

Причиною відмови стала плутанина з оформленням візи. Команда сербського тенісиста неправильно оформила документи.

Раніше Джоковичу надали медичний виняток, який звільняє спортсмена від вакцинації від коронавірусу. Проте член команди тенісиста оформив заявку на категорію візи, яка не дає звільнення від вакцинації. У результаті Джокович не зміг пройти паспортний контроль.

Григорій МухінГригорій Мухін
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