Прем'єр Австралії влаштував полювання на відьом: президент Сербії щодо ситуації з Джоковичем

До необов'язкового ажіотажу, який склався навколо першої ракетки світу Новака Джоковича, якому прикордонні служби Австралії анулювали візу, приєднався президент Сербії Олександар Вучич, який заявив, що підтримує зв'язок зі своїм співвітчизником.

"Я розмовляв з ним минулої ночі і вдруге сьогодні вранці. Ми можемо зробити так, щоб до понеділка йому не довелося бути в готелі, де його ізолювали. Хочемо, щоб він переїхав до орендованого будинку, про що попросив Новак. Ми зобов'язані це зробити, оскільки наш обов'язок захищати своїх громадян", - цитує Вучича сербський ресурс b92.net.

"Нині ми працюємо над цим. Несправедливо, що прем'єр-міністр Австралії влаштував політичне полювання на відьом. Іншим тенісистам із медичними винятками дозволили грати, а Новаку – ні. Усім зрозуміло, в чому тут річ", - заявив президент Сербії.

Напередодні Джоковича затримали у аеропорту Мельбурна. Після розбирань, що тривали всю ніч, його віза була анульована, а його попередили, що він буде видворений з країни.

Перед цим спортивні чиновники штату Вікторія, де проходить Australian Open, відмовилися надавати Джоковичу індивідуальну візову підтримку для участі у турнірі.

Зазначимо, що Джоковичу можуть заборонити в'їзд до Австралії на три роки.