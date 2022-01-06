Фото: EPA/UPG Дані Алвес

"Барселона" здобула вольову гостьову перемогу над "Лінаресом" у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії (2:1).

Досить зазначити, що до 63-ї хвилини господарі вигравали. Однак точні удари Усмана Дембеле і через 6 хвилин Феррана Хутгла забезпечили "блаугранас" вихід в 1/8 фіналу.

У стартовому складі каталонців на поле вийшов бразильський захисник Дані Алвес. Футболіст провів на полі весь матч.

Фото: EPA/UPG Дані Алвес

Тим самим бразилець вписав своє ім'я в історію "Барселони". У віці 38 років і 244 днів Дані став найстаршим футболістом, який зіграв в офіційному матчі за "Барсу".

Попереднім рекордсменом клубу був голкіпер Хосе Пінто. Він провів свій останній матч за "Барселону" у віці 38 років і 190 днів.

2054 - Con 38 años y 244 días, Dani Alves 🇧🇷 disputará su primer partido oficial con el @FCBarcelona_es desde el 22 de mayo de 2016 en la final de Copa del Rey ante el Sevilla, cuando tenía 33 años y 16 días, 2.054 días después. Leyenda. pic.twitter.com/45bmYlPG0B — OptaJose (@OptaJose) January 5, 2022

Зазначимо, що Алвес уперше з 22 травня 2016 року знову зіграв за "Барселону" – тоді у фіналі Кубка Іспанії "Барса" обіграла "Севілью" (2:0). Того дня Дані було 33 роки та 16 днів. З того часу минуло 2054 дні.

Його контракт з "Барселоною" розрахований до кінця нинішнього сезону.

Огляд матчу "Лінарес" - "Барселона".