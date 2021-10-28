Фото: EPA/UPG Рональд Куман

Рональда Кумана звільнено від обов'язків головного тренера "Барселони", йдеться в заяві пресслужби каталонського клубу.

Це рішення прийняли відразу після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1) у рамках матчу 11-го туру Ла Ліги, про що президент клубу Жуан Лапорта особисто повідомив нідерландському фахівцю.

Нагадаємо, Куман очолив каталонський клуб у 2020 році, залишивши заради "Барси" пост головного тренера збірної Нідерландів.

Повідомляють, що вже найближчим часом "блаугранас" може очолити Хаві.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Барселона" займає незвично низьке дев'яте місце з 15 очками.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" - "Барселона".