Уболівальники висловили своє ставлення до подій в клубі.

Фото: EPA/UPG Рональд Куман

Напередодні матчем Ла Ліги на "Ноу Камп" в Барселоні відкрилася нова ера протистояння між "Барселоною" і "Реалом" - ерою без Ліонеля Мессі.

І новий час для каталонців відкрився з поразки - 1:2.

Огляд матчу "Барселона" - "Реал".

Після поразки в першому в цьому сезоні Ель Класіко головному тренеру "блаугранас" Рональду Куману не вдалося непоміченим покинути межі спортивної арени. Уболівальники каталонської команда організували нідерландському фахівцеві недружній піший кортеж на виїзді Кумана з "Ноу Камп".

Найбільш агресивні фани навіть почали стукати по машині, тим самим, висловлюючи своє невдоволення тим, що відбувається.