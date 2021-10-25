Напередодні матчем Ла Ліги на "Ноу Камп" в Барселоні відкрилася нова ера протистояння між "Барселоною" і "Реалом" - ерою без Ліонеля Мессі.
І новий час для каталонців відкрився з поразки - 1:2.
Огляд матчу "Барселона" - "Реал".
Після поразки в першому в цьому сезоні Ель Класіко головному тренеру "блаугранас" Рональду Куману не вдалося непоміченим покинути межі спортивної арени. Уболівальники каталонської команда організували нідерландському фахівцеві недружній піший кортеж на виїзді Кумана з "Ноу Камп".
Найбільш агресивні фани навіть почали стукати по машині, тим самим, висловлюючи своє невдоволення тим, що відбувається.
Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto— Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021