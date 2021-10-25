У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
ГоловнаСпорт

Фани "Барселони" атакували машину Кумана після поразки команди від "Реала"

Уболівальники висловили своє ставлення до подій в клубі.

Рональд Куман
Фото: EPA/UPG
Рональд Куман

Напередодні матчем Ла Ліги на "Ноу Камп" в Барселоні відкрилася нова ера протистояння між "Барселоною" і "Реалом" - ерою без Ліонеля Мессі.

І новий час для каталонців відкрився з поразки - 1:2.

Огляд матчу "Барселона" - "Реал".

Після поразки в першому в цьому сезоні Ель Класіко головному тренеру "блаугранас" Рональду Куману не вдалося непоміченим покинути межі спортивної арени. Уболівальники каталонської команда організували нідерландському фахівцеві недружній піший кортеж на виїзді Кумана з "Ноу Камп".

Найбільш агресивні фани навіть почали стукати по машині, тим самим, висловлюючи своє невдоволення тим, що відбувається.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також