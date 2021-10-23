У Формулі-1 боротьба за титул загострюється.

Фото: twitter.com/F1 Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен

Лідер команди "Ред Булл" та поточного чемпіонату світу в класі машин Формула-1 Макс Ферстаппен залишився незадоволений діями 7-разового та діючого чемпіона світу Льюїса Гамільтона з "Мерседеса" під час другої практики Гран-прі США.

У одному з моментів боліди гонщиків виявилися на головній прямій пліч-о-пліч і навіть стиклулися колесами.

В Instagram Формули-1 був опублікований відеоролик, на якому Ферстаппен в радіо-ефірі обізвав Гамільтона за небезпечний маневр "тупим ідіотом".

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG — Formula 1 (@F1) October 22, 2021

Нагадаємо, за 6 гонок до завершення чемпіонату Ферстаппен випереджає Гамільтона на 6 очок.