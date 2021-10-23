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Інсіньє став автором найкращого голу третього туру Ліги Європи

Гравець "Наполі" відзначився в матчі проти "Легії".

Лоренцо Інсіньє
Фото: EPA/UPG
Лоренцо Інсіньє

УЄФА визначив кращий гол третього туру групового раунду Ліги Європи.

Індивідуальну нагороду завоював капітан "Наполі" Лоренцо Інсіньє, повідомляє пресслужба організації.

30-річний італійський форвард на 76-й хвилині відкрив рахунок в матчі проти "Легії" (3:0).

У номінацію також були включені голи Кего Фурухасі ("Селтік"), Альма Туре ("Айнтрахт") і Коді Гакпе (ПСВ).

Григорій МухінГригорій Мухін
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