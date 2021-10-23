УЄФА визначив кращий гол третього туру групового раунду Ліги Європи.
Індивідуальну нагороду завоював капітан "Наполі" Лоренцо Інсіньє, повідомляє пресслужба організації.
30-річний італійський форвард на 76-й хвилині відкрив рахунок в матчі проти "Легії" (3:0).
У номінацію також були включені голи Кего Фурухасі ("Селтік"), Альма Туре ("Айнтрахт") і Коді Гакпе (ПСВ).
Insigne's brilliant half-volley wins Goal of the Week! 💥⚽️@Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/EZPihXpDQj— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 22, 2021