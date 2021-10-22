УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Після завершення третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА назвав квартет претендентів на звання найкращого гравця тижня.
На здобуття цієї нагороди висунуто трьох форвардів: Патсон Дака з "Лестера" (оформив покер у матчі проти московського "Спартака" (4:3), Лоренцо Інсіньє з "Наполі" (відзначився голом і гольовою передачею в матчі проти "Легії" (3:0) і Карла Токо-Екамбі з "Ліона" (також за системою гол+пас заробив два очки в матчі проти празької "Спарти" (3:2).
Крім того, на нагороду номінували захисника "Вест Гема" Іссу Діопа, який відзначився голом у матчі проти "Генка" (3:0).
Who are you voting for? 🤷— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021
⭐️ Lorenzo Insigne
⭐️ Issa Diop
⭐️ Patson Daka
⭐️ Karl Toko Ekambi@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL