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УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Традиційно на нагороду претендують чотири футболісти.

УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи
Патсон Дака
Фото: EPA/UPG

Після завершення третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА назвав квартет претендентів на звання найкращого гравця тижня.

На здобуття цієї нагороди висунуто трьох форвардів: Патсон Дака з "Лестера" (оформив покер у матчі проти московського "Спартака" (4:3), Лоренцо Інсіньє з "Наполі" (відзначився голом і гольовою передачею в матчі проти "Легії" (3:0) і Карла Токо-Екамбі з "Ліона" (також за системою гол+пас заробив два очки в матчі проти празької "Спарти" (3:2).

Крім того, на нагороду номінували захисника "Вест Гема" Іссу Діопа, який відзначився голом у матчі проти "Генка" (3:0).

Григорій МухінГригорій Мухін
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