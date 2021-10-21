Мюнхенці поки що не зазнають втрат.

Після трьох турів групового етапу Ліги чемпіонів лише чотири команди показали 100-відсотковий результат: "Спортінг", "Ювентус", "Ліверпуль" і "Баварія".

Зокрема, мюнхенці, які разом з "Динамо" і "Барселоною" виступають у групі Е, грали в Лісабоні проти "Бенфіки" і здобули велику перемогу - 4:0.

Показово, що всі голи були забиті із 70-ї до 84-ї хвилини. Причому дублем відзначився Лерой Сане.

Додамо, що "Баварія" наразі не пропустила жодного гола в поточному розіграші ЛЧ. Крім мюнхенців, таким показником може похвалитися тільки "Ювентус", але туринці забили лише 5 голів, на відміну від баварців (12).

Огляд матчу "Бенфіка" - "Баварія".