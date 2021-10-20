Харківські чиновники подарували незрячим паралімпійцям книги без шрифту Брайля і квитки в зоопарк

"Спасибі, Харкове, що "Пишаєшся!" - пост під такою назвою опублікувала у facebook українська чемпіонка Паралімпіади-2020 в Токіо Марина Литовченко.

Спортсменка з настільного тенісу, яка потерпає від дитячого церебрального паралічу легкого ступеня, повідомила, що харківські чиновники нагородили незрячих спортсменів-паралімпійців, які виступали на Іграх у Токіо, книгами про місто без шрифту Брайля і квитками в зоопарк.

"Цей пост я пишу не зі злістю, а з неймовірною гіркотою.

Я люблю своє місто, адже в нас шанують і поважають усіх спортсменів. У нас "немає ніякої дискримінації" паралімпійців та олімпійців. І лапки тут не просто так, на жаль. У них уся суть...

Місцева влада запрошує нас, щоб відзначити наші високі досягнення, вони завжди "готові прийти нам на допомогу і оцінити" наші спортивні досягнення", - пише Литовченко.

"Нещодавно натрапила на статтю "Місто виплатить премії учасникам Паралімпійських і Олімпійських ігор", де було зазначено, що олімпійцям за бронзові нагороди ХХХІІ літніх Олімпійських ігор - по 55 тис. дол., а призерам ХVI літніх Паралімпійських ігор - за "золото" - 75 тис. грн, "срібло" - 50 тис. грн, "бронзу" - 30 тис. грн (незалежно від завойованих медалей, додатково будуть виплачені премії в розмірі 200 тис. грн, оскільки паралімпійці особисто підійшли до Ігоря Терехова (в.о. міського голови Харкова з 17 грудня, після смерті Геннадія Кернеса. - LB.ua) і попросили виплатити хоч якісь гроші учасникам).

Так, усе правильно ви прочитали... Різницю рахуйте самі - хоч у доларах, хоч у гривнях", - зазначає паралімпійська чемпіонка.

"І знаєте, річ не тільки в тому, що премії, м'яко кажучи, відрізняються, а в тому, як до нас ставляться і як з нами спілкуються під час зустрічі на вищому рівні в місті й області. Наприклад, після повернення з Токіо ми зустрілися з в.о. голови Харківської ОДА Олександром Скакуном і головою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко.

"Ви - люди з нереальною силою духу. Ви - приклад того, як потрібно досягати великих перемог, маючи складні завдання не тільки на спортивній арені, а й у житті. Ви - приклад для всіх українців, як треба боротися з викликами, які часто нам підкидає життя, знаходити в собі сили вирішувати ці завдання і для себе, і для держави, гордо піднімаючи прапор України на всіх континентах світу", - сказав Олександр Скакун.

Тому за найвищі досягнення нас нагородили найціннішими подарунками, а саме: вручили квіти і Power Bank. Power Bank - це ж джерело енергії, нам - паралімпійцям - вона дуже знадобиться", - іронізує Марина.

"Потім ми зустрілися з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим. Він зазначив, що "завдяки незламній силі волі, наполегливості та тренуванням до сьомого поту ви демонструєте людям у всьому світі, що не буває нічого неможливого. Упевнений, що ваш приклад надихне багатьох на досягнення своїх цілей. Уболіваємо за наших паралімпійців усією душею! Спасибі за те, що прославляєте Харків і Україну!".

І тут вручили ще цінніші подарунки, а саме: паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав", - уточнює спортсменка.

"Знаєте, дискримінації тут узагалі "немає", адже висновок лише один напрошується: паралімпійцям взагалі не потрібна підтримка від міста і області, адже вони "найзабезпеченіші" громадяни нашого міста. А що з приводу здоров'я, хіба в них є проблеми зі здоров'ям? Звичайно, відповідь очевидна, зі здоров'ям усе прекрасно, значить, їм не потрібна реабілітація після Ігор, їм не потрібні на це фінансові кошти та інше... Та й відпочинку вони не потребують, адже взагалі "не паряться" на Паралімпійських іграх...

Просто хочеться ридати від такого "прекрасного" ставлення і підтримки міста", - підсумувала Литовченко.