Україна завоювала ще три медалі на Паралімпіаді-2020

Кількість нагород українців на Іграх наближається до шести десятків.

На Паралімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо, скарбничка збірної України поповнилася черговими медалями.

37-річний плавець Максим Веракса завоював "срібло" в запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Для Максима це друга медаль в Токіо-2020. Раніше він став бронзовим призером на дистанції вдвічі коротше.

Ще одну медаль аналогічної гідності, в шосейній велогонці на 32 кілометри з роздільним стартом в класі С5 (спортсмени з незначними ушкодженнями), приніс 34-річний Єгор Деменьтьєв.

Для Деменьтєва це шоста медаль Паралімпіад. 4-разовий параолімпійський чемпіон Лондона-2012 і Ріо-2016, в Токіо-2020 він раніше став бронзовим призером в гонці переслідування (велотрек) на 4000 метрів.

Крім того, в комплексному плаванні на 200 метрів в класі SM14 25-річний Василь Крайник завоював бронзову медаль.

Також у комплексному плаванні на 200 метрів в класі SM14 25-річний Василь Крайник завоював бронзову медаль.

Відзначимо, що в даний момент в скарбничці України 57 медалей: 12 золотих, 30 срібних і 15 бронзових.