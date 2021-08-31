Призові US Open-2021 зросли в порівнянні з минулим роком

У 2021 року призовий фонд Відкритого чемпіонату США з тенісу складе 57,5 млн дол., що на 7,7% більше, ніж на минулорічному US Open.
Нагадаємо, призовий фонд US Open-2020 склав 53,4 млн дол.
Відзначимо, призові у чоловіків і жінок однакові.
Одиночний розряд, основна сітка.
- Переможець $ 2,500,000
- Фіналіст $ 1,250,000
- 1/2 фіналу $ 675,000
- 1/4 фіналу $ 425,000
- 4-й раунд $ 265,000
- 3-й раунд $ 180,000
- 2-й раунд $ 115,000
- 1-й раунд $ 75,000
Парний розряд (на команду).
- Переможці $ 660,000
- Фіналісти $ 330,000
- 1/2 фіналу $ 164,000
- 1/4 фіналу $ 93,000
- 3-й раунд $ 54,000
- 2-й раунд $ 34,000
- 1-й раунд $ 20,000
Раніше Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна подолали перший раунд US Open-2021.
Відкритий чемпіонат США, основна сітка якого стартувала напередодні, пройде по 12 вересня.