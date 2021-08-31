Призові US Open-2021 зросли в порівнянні з минулим роком

Фото: gotennis.ru US Open

У 2021 року призовий фонд Відкритого чемпіонату США з тенісу складе 57,5 млн дол., що на 7,7% більше, ніж на минулорічному US Open.

Нагадаємо, призовий фонд US Open-2020 склав 53,4 млн дол.

Відзначимо, призові у чоловіків і жінок однакові.

Одиночний розряд, основна сітка.

Переможець $ 2,500,000

Фіналіст $ 1,250,000

1/2 фіналу $ 675,000

1/4 фіналу $ 425,000

4-й раунд $ 265,000

3-й раунд $ 180,000

2-й раунд $ 115,000

1-й раунд $ 75,000

Парний розряд (на команду).

Переможці $ 660,000

Фіналісти $ 330,000

1/2 фіналу $ 164,000

1/4 фіналу $ 93,000

3-й раунд $ 54,000

2-й раунд $ 34,000

1-й раунд $ 20,000

Раніше Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна подолали перший раунд US Open-2021.

Відкритий чемпіонат США, основна сітка якого стартувала напередодні, пройде по 12 вересня.