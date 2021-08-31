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Призові US Open-2021 зросли в порівнянні з минулим роком

Приріст складе 7,7%.

US Open
Фото: gotennis.ru
US Open

У 2021 року призовий фонд Відкритого чемпіонату США з тенісу складе 57,5 млн дол., що на 7,7% більше, ніж на минулорічному US Open.

Нагадаємо, призовий фонд US Open-2020 склав 53,4 млн дол.

Відзначимо, призові у чоловіків і жінок однакові.

Одиночний розряд, основна сітка.

  • Переможець $ 2,500,000
  • Фіналіст $ 1,250,000
  • 1/2 фіналу $ 675,000
  • 1/4 фіналу $ 425,000
  • 4-й раунд $ 265,000
  • 3-й раунд $ 180,000
  • 2-й раунд $ 115,000
  • 1-й раунд $ 75,000

Парний розряд (на команду).

  • Переможці $ 660,000
  • Фіналісти $ 330,000
  • 1/2 фіналу $ 164,000
  • 1/4 фіналу $ 93,000
  • 3-й раунд $ 54,000
  • 2-й раунд $ 34,000
  • 1-й раунд $ 20,000

Раніше Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна подолали перший раунд US Open-2021.

Відкритий чемпіонат США, основна сітка якого стартувала напередодні, пройде по 12 вересня.

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