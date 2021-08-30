У "Минаї" пояснили відсутність логотипу "Слава Україні! Героям слава!" на футболці Селезньова під час матчу УПЛ

У клубі заявили, що гравець не причетний до даної помилки.

Пресслужба "Миная" опублікувала офіційну заяву з приводу відсутності гасла "Слава Україні! Героям слава!" на футболці Євгена Селезньова під час матчу з "Шахтарем" (1:1).

"ФК "Минай" з усією відповідальністю заявляє, що усі маніпуляційні повідомлення у ЗМІ стосовно причетності футболіста до зникнення відповідного надпису на футболці – беззмістовні.

Справа в тому, що ігрову футболку Євгена Селезньова через певні непередбачувані обставини довелося оперативно замінити в день гри. Виробник форми, за що висловлюємо йому подяку, надіслав нову форму, щоб футболіст зміг вийти в ній на поле у матчі з "Шахтарем", - йдеться в офіційній заяві закарпатського клубу.

"Проте відповідальні за екіпірування працівники клубу, на жаль, не проконтролювали наявність усіх необхідних логотипів та наліпок на формі. Відтак Євген вийшов на поле у футболці без шеврону "Слава Україні".

"Минай" готовий понести штрафні санкції щодо цієї ситуації, а всі відповідальні понесуть покарання", - зазначено в заяві.