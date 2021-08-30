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"Манчестер Юнайтед" в ювілейному матчі Сольск'яєра встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги

"Червоні дияволи" здобули перемогу в Вулвергемптоні.

Оле Гуннар Сольск'яєр
Фото: EPA/UPG
Оле Гуннар Сольск'яєр

У заключному матчі третього туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" за огидної гри зумів здобути мінімальну перемогу в Вулвергемптоні над однойменним клубом - 1:0. Переможний м'яч на 80-й хвилині забив Мейсон Грінвуд.

До речі, Грінвуд став лише другим тінейджером в історії Прем'єр-ліги, який забив в кожній з перших трьох ігор сезону після Роббі Фаулера за "Ліверпуля" в сезоні-1994/95,

і четвертим тінейджером після Майкла Оуена, Вейна Руні і тогож Фаулера, кому вдалося забити 20+ голів в АПЛ.

Відзначимо, що це був 100-й матч Оле Гуннара Сольск'яєра біля керма МЮ в АПЛ. І цей поєдинок був відзначений новим рекордом ліги - "червоні дияволи" не програють на виїзді ось вже 28-й матч поспіль.

Таким чином, пав рекорд "Арсеналу" сезонів 2003/04.

Додамо, що Сольск'яєр є одним з найуспішніших тренерів манкуніанців в АПЛ. При норвезькому наставникові в ста матчах АПЛ "червоні дияволи" здобули 52 перемоги, 28 разів зіграли внічию і 19 разів поступилися своїм суперникам.

Це другий найкращий результат в "МанЮнайтед" серед усіх тренерів клубу, хто проводили 100 ігор у вищому дивізіоні з командою, успішніше був лише Ернст Менгналл, який відомий ще тим, що є єдиною людиною, який тренував обидва манчестерських клуби ще до початку Першої світової війни.

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