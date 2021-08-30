В Українській прем'єр-ліги відбулася вже друга за останній тиждень відставка головного тренера

Руслан Костишин подав у відставку після принизливої поразки від "Динамо".

У матчі 6-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" на своєму полі розтрощило "Колос" - 7:0. Причому, після першого тайму кияни вели 6:0.

Після цієї принизливої поразки головний тренер "Колоса" Руслан Костишин подав у відставку, про що повідомив президента клубу. В свою чергу, Андрій Засуха прийняв це рішення та запропонував Костишину залишитись працювати у структурі клубу. Костишин прийняв пропозицію президента клубу і залишається працювати в "Колосі", йдеться в повідомленні пресслужби "Колоса".

Виконуючим обов’язки головного тренеру "Колосу" наразі буде Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина у його тренерському штабі.

"Футбольний клуб "Колос" щиро дякує Руслану Володимировичу за його працю та відданість клубу. Вклад Руслана Костишина у розвиток "Колосу" за роки перебування його на посаді головного тренера важко переоцінити. Під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорського колективу першості Київської області до елітного українського дивізіону Прем’єр-Ліги та учасника Єврокубків", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, за останній тиждень – це друга тренерська відставка в УПЛ - посаду головного тренера "Львова" покинув Анатолій Безсмертний.

А з початку сезону відбулося вже три звільнення головних тренерів. Першим з посади тренера іншого львівського клубу "Рух" пішов Іван Федик.