Головний тренер Колоса відповів на питання про відрахування з команди Євгена Селезньова

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин відповів на питання про відрахування з команди Євгена Селезньова через грубе порушення режиму.

"Селезньов? Я не буду про це говорити. Це моя позиція", - цитує Костишина UA-Football.

Нагадаємо, Селезньов, який є одним з кращих бомбардирів чемпіонатів України, приєднався до "Колоса" на початку вересня 2020 року. За цей час він провів за команду 12 матчів і забив 5 м'ячів (всі - з пенальті).

За кар'єру Євген провів 116 голів в УПЛ і був близький, щоб перевершити рекорд результативності Сергія Реброва та Максима Шацьких (по 123 голи).