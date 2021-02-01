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Мессі забив 650-й гол у футболці "Барселони"

"Блаугранас" обіграли "Атлетік".

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У заключному матчі недільної програми 21-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" приймала "Атлетік" і здобула перемогу - 2:1.

Це була своєрідна вендета каталонців за їх недавній програш баскської команді у фіналі Суперкубка Іспанії (2:3).

У матчі на "Ноу Камп" всі три голи були на рахунку господарів.

Рахунок на 20-й хвилині відкрив Ліонель Мессі, який вийшов на поєдинок до межі мотивованим. Капітан "Барси" зі штрафного елегантно, немов рукою, поклав м'яч у дев'ятку - 1:0.

Цей гол Лео став для нього 650-м у футболці "Барселони".

У дебюті другого тайму Жорді Альба, перериваючи небезпечний крос, зрізав м'яч у власні ворота - 1:1.

Але "Барселона", зусиллями Антуана Грізманна, все ж вирвала перемогу, і наздогнала "Реал" в турнірній таблиці - у обох грандів по 40 очок.

А лідирує з 10-очковим відривом інший мадридський клуб "Атлетіко", при цьому підопічні Дієго Сімеоне мають гру в запасі.

Огляд матчу "Барселона" - "Атлетік".

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