Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

У заключному матчі недільної програми 21-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" приймала "Атлетік" і здобула перемогу - 2:1.

Це була своєрідна вендета каталонців за їх недавній програш баскської команді у фіналі Суперкубка Іспанії (2:3).

У матчі на "Ноу Камп" всі три голи були на рахунку господарів.

Рахунок на 20-й хвилині відкрив Ліонель Мессі, який вийшов на поєдинок до межі мотивованим. Капітан "Барси" зі штрафного елегантно, немов рукою, поклав м'яч у дев'ятку - 1:0.

Цей гол Лео став для нього 650-м у футболці "Барселони".

650 - Lionel Messi 🇦🇷 ha marcado su gol n.º 650 con el @FCBarcelona_es entre todas las competiciones (456 en LaLiga), 49 de ellos de falta directa (38 en liga). Celestial. pic.twitter.com/S7CnMaEtJ4 — OptaJose (@OptaJose) January 31, 2021

У дебюті другого тайму Жорді Альба, перериваючи небезпечний крос, зрізав м'яч у власні ворота - 1:1.

Але "Барселона", зусиллями Антуана Грізманна, все ж вирвала перемогу, і наздогнала "Реал" в турнірній таблиці - у обох грандів по 40 очок.

А лідирує з 10-очковим відривом інший мадридський клуб "Атлетіко", при цьому підопічні Дієго Сімеоне мають гру в запасі.

Огляд матчу "Барселона" - "Атлетік".