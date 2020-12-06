У "Барси" найгірший старт в чемпіонаті за останні 33 роки.

"Барселону" продовжує лихоманити у внутрішньому чемпіонаті. На відміну від Ліги чемпіонів, де каталонці здобули 5 перемог поспіль на груповому етапі і задовго забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу, справи в Ла Лізі складаються невтішно.

Ось і в рамках 12-го турі підопічні Рональда Кумана зазнали чергової поразки. Цього разу каталонців обіграв новачок нинішнього сезону Ла Ліги "Кадіс" - 2:1.

Переможний гол забив ветеран іспанського футбольного цеху Альваро Негредо. При цьому понад неузгодженими діями відзначилися захисник гостей Клеман Лангле і голкіпер Марк-Андре тер Штеген, що дозволили 35-річному форвардові "Кадіса" вразити порожні ворота з метра.

Додамо, що каталонці за перші 10 турів набрали лише 14 очок і знаходяться лише в трьох очках від зони вильоту.

Це найгірший старт клубу в чемпіонаті Іспанії з сезону-1987/88. Тоді "блаугранас" на цьому відрізку мали 13 очок.

Огляд матчу "Кадіс" - "Барселона".