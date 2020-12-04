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Гол гравця "Барселони" став кращим в минулому турі Ліги чемпіонів

Антуаном Грізманн у відсутності свого капітана не дав впасти прапору "Барси".

Гол гравця "Барселони" став кращим в минулому турі Ліги чемпіонів
Аж ніяк ні "ахіллесова п'ята" Антуанна Грізманна
Фото: EPA/UPG

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" в Будапешті зустрічалася з "Ференцварошем" і, незважаючи на відсутність в своїх рядах Ліонеля Мессі, здобула велику перемогу - 3:0.

Один з голів у цьому поєдинку на рахунку Антуана Грізманна, який елегантно відправив м'яч у сітку п'ятою.

Цей гол був визнаний кращим в минулому турі єврокубкового турніру.

У Грізманна були гідні конкуренти - півзахисник "Олімпіакоса" Мохамед Камара, який відзначився у воротах "Марселя", захисник "Мідтьюлланда" Олександр Шольц, який вразив ворота "Аталанти", і хавбек "Істанбула" Ірфан Кахведжі, своєю чарівною лівою ногою поклав м'яч зі штрафного під поперечину в поєдинку проти "Лейпцига".

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