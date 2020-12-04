У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" в Будапешті зустрічалася з "Ференцварошем" і, незважаючи на відсутність в своїх рядах Ліонеля Мессі, здобула велику перемогу - 3:0.
Один з голів у цьому поєдинку на рахунку Антуана Грізманна, який елегантно відправив м'яч у сітку п'ятою.
Цей гол був визнаний кращим в минулому турі єврокубкового турніру.
У Грізманна були гідні конкуренти - півзахисник "Олімпіакоса" Мохамед Камара, який відзначився у воротах "Марселя", захисник "Мідтьюлланда" Олександр Шольц, який вразив ворота "Аталанти", і хавбек "Істанбула" Ірфан Кахведжі, своєю чарівною лівою ногою поклав м'яч зі штрафного під поперечину в поєдинку проти "Лейпцига".
🔝 Антуан Гризманн и его пятка - авторы Гола недели в #ЛигаЧемпионов! Смотрим и наслаждаемся 👇 pic.twitter.com/1atyvx3ZfZ— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 4, 2020