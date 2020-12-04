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"Реал" зв'язався з наступником Зідана на тлі чуток про звільнення француза, - ЗМІ

Довіра керівництва "Королівського клубу" не безмежна.

"Реал" зв'язався з наступником Зідана на тлі чуток про звільнення француза, - ЗМІ
Маурісіо Почеттіно
Фото: EPA\UPG

"Реал" зв'язався з екснаставником "Тоттенгема" Маурісіо Почеттіно. "Бланкос" цікавилися доступністю аргентинця, повідомляє Sport.es.

Крісло під головним тренером "Реала" Зінедіном Зіданом після останніх невдач значно похитнулося. Мадридці здобули лише одну перемогу в п'яти останніх матчах. А після виїзної поразки від "Шахтаря" (0:2) і зовсім ризикують не вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

В останньому турі ЛЧ "Реал" зобов'язаний перемагати "Боруссію" з Менхенгладбаха. Мабуть, цей матч і буде визначати подальшу долю Зідана в мадридському клубі.

Керівництво "Королівського клубу" продовжує довіряти французу, але в разі його потенційного звільнення не хоче залишатися без альтернативи.

У свою чергу, Почеттіно, який запам'ятався своєю роботою в Англії, залишається не при справах з листопада минулого року, коли покинув "Тоттенгем" після п'яти з половиною років роботи в лондонському клубі.

"Реал" проведе наступний матч завтра, 5 грудня, коли на виїзді зустрінеться з "Севільєю".

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