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Роналду побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Кріштіану на один домашній гол обійшов Лео.

Роналду побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

У матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Ювентус" приймав київське "Динамо". Зустріч пройшла на стадіоні "Альянц Ювентус" у Турині і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Автором одного з голів став нападник Кріштіану Роналду. Він забив свій 71-й домашній гол у Лізі чемпіонів і обійшов рекордсмена за цим показником - нападника "Барселони" Ліонеля Мессі, у якого на рахунку 70 голів, повідомляє championat.com.

"Барса" і "Юве" вже забезпечили собі вихід у плей-оф. У підсумковому турі групового етапу ЛЧ "Ювентус" зустрінеться з "Барселоною" на виїзді. У Мессі з'явиться шанс повернути собі першість за показником голів у домашніх матчах.

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