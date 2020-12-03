Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Загальнонаціональний локдаун: у Кабміні розповіли, що буде з міжміським сполученням
Загальнонаціональний локдаун: у Кабміні розповіли, що буде з міжміським сполученням
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
ГоловнаСпорт

Дива не сталося: "Динамо" знову всуху поступилося "Ювентусу" (оновлено)

Вирішальний матч через тиждень.

Дива не сталося: "Динамо" знову всуху поступилося "Ювентусу" (оновлено)
"Ювентус"
Фото: EPA/UPG

У Турині в рамках передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Ювентус" приймав "Динамо" і здобув перемогу 3:0.

У першому таймі відчутною ігровою і особливо територіальною перевагою володіли господарі. Однак великої кількості небезпечних моментів біля воріт Георгія Бущана не спостерігалося.

В середині тайму навіс з лівого флангу втілив у гол Федеріко К'єза - 1:0. Відзначимо в цьому епізоді невдалу гру голкіпера. 

Так на 31-й хвилині Кріштіану Роналду зобов'язаний був забивати, але м'яч після його удару прийняла поперечина.

У свою чергу, у гостей був забійний момент, коли на 41-й хвилині Беньямін Вербич виявився абсолютно один у штрафному майданчику і скинув грудьми м'яч на Віктора Циганкова, який пробивав метрів з восьми, але Щенсний виручив "Ювентус".

У другому таймі інтрига остаточно померла на 57-й хвилині після голу Роналду - 2:0.

Через 9 хвилин Альваро Мората поставив крапку - 3:0.

У паралельному матчі групи "Ференцварош" з аналогічним рахунком поступився "Барселоні".

В останньому турі в Києві 8 грудня буде битва між претендентами на Лігу Європи. При цьому кияни поки що розташовуються в турнірній таблиці вище від угорської команди за рахунок кращої різниці м'ячів. І нічия 0:0 або 1:1 влаштує "Динамо". Нічиї з більш результативним рахунком виведуть у євровесну "Ференцварош".

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Оновлення. Огляд матчу "Ювентус" - "Динамо".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також