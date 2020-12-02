Серія російських футбольних клубів без перемог у єврокубках сягнула рекордних 17 матчів

Російські клуби вже 17 матчів поспіль не можуть здобути перемогу в єврокубках. Цього сезону на груповому етапі Ліги чемпіонів і Ліги Європи представники Росії не виграли ще жодного разу, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Напередодні "Локомотив" у ЛЧ поступився "Зальцбургу" (1:3). Раніше "залізничники" зіграли з австрійським клубом внічию (2:2), двічі розійшлися миром з "Атлетіко" (1:1, 0:0) і програли "Баварії" (1:2).

"Зеніт" у ЛЧ зіграв внічию і програв "Лаціо" (1:1, 1:3), поступився "Брюгге" (1:2) і дортмундській "Боруссії" (0:2).

Ще один представник Росії в ЛЧ "Краснодар" зіграв внічию з "Ренном" (1:1), двічі програв "Севільї" (2:3, 1:2) і один раз "Челсі" (0:4).

У Лізі Європи ЦСКА зіграв внічию з "Вольфсбергером" (1:1) і загребським "Динамо" (0:0), програв "Феєноорду" (1:3), після чого вдома розійшовся миром з голландським клубом (0:0).

Зазначимо, що сьогодні рекордна антисерія може зрости до 19 матчів: "Зеніт" зіграє на виїзді з "Брюгге", а "Краснодар" прийме "Ренн".