Син Шумахера наступного року дебютує у Формулі-1

Син 7-разового чемпіону Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік наступного року дебютує у Формулі-1 у складі команди Haas.

Про це повідомила амеріканська команда у Twitter після підписання контракту.

"Я радий підтвердити, що Мік буде виступати за Haas в 2021 році. З нетерпінням чекаю його приходу в нашу команду. Чемпіонат Формули-2 давно зарекомендував себе як чудовий майданчик для демонстрації молодих талантів, і цього року склад учасників там, безсумнівно, виявився одним з найсильніших за останні сезони. Мік вигравав гонки, піднімався на подіум і добре показав себе серед інших талановитих гонщиків. Я впевнений, що своїми виступами він заслужив шанс перейти в Формулу-1", - прокоментував керівник команди Гюнтер Штайнер.

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️#HaasF1https://t.co/P20qleWLac — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Шумахер-молодший стане напарником ще одного дебютанта - росіянина Микити Мазепина.

Exciting times! 😁



Hear from @SchumacherMick as he signs for the team from next season 👇#HaasF1 pic.twitter.com/Ev01Z8TOVb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Нагадаємо, у серпні минулого року 20-річний Мік Шумахер здобув першу перемогу у Формулі-2. У 2018 році він став чемпіоном європейської серії Формула-3. Свою першу перемогу він здобув тільки на екваторі сезону наприкінці липня, але після цього він набрав неймовірну форму і переміг ще у семи гонках.

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