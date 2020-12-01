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Велогонщик курйозним падінням завершив переможний етап багатоденки

І сміх, і гріх.

Едісон Муньос Лопес
Фото: скриншот
Едісон Муньос Лопес

У Колумбії проходить класична велобагатоденка Clasico RCN.

Другий 148-кілометровий етап по місту Ібаге виграв Едісон Муньос Лопес з команди "Оргулло Пайса".

При цьому перемога Едісону дісталася з гірким присмаком.

Відірвавшись на фініші від пелотону, Муньос переможно здійняв руки, але не помітив природної нерівності на асфальті. У результаті впав просто на фінішній лінії.

Лише завдяки щасливому збігу обставин на Муньоса ніхто не наїхав - він самостійно підвівся і покинув трасу накульгуючи.

Генеральна класифікація після другого етапу.

  1. Оскар Севілья (Медельїн) 3:50:33
  2. Браян Санчес (Медельїн) +00:06
  3. Тіто Ернандес (Медельїн) +00:06
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