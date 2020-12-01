І сміх, і гріх.

Фото: скриншот Едісон Муньос Лопес

У Колумбії проходить класична велобагатоденка Clasico RCN.

Другий 148-кілометровий етап по місту Ібаге виграв Едісон Муньос Лопес з команди "Оргулло Пайса".

При цьому перемога Едісону дісталася з гірким присмаком.

Відірвавшись на фініші від пелотону, Муньос переможно здійняв руки, але не помітив природної нерівності на асфальті. У результаті впав просто на фінішній лінії.

Лише завдяки щасливому збігу обставин на Муньоса ніхто не наїхав - він самостійно підвівся і покинув трасу накульгуючи.

🚲 ¡Muñoz, ganador de la etapa! ¡Llegada accidentada pero puede más la emoción de ganar!#ClásicoRCNxWIN pic.twitter.com/KoI2Zzv3CF — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) November 30, 2020

Генеральна класифікація після другого етапу.