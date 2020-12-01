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У матчі Першої ліги гравець за 191 секунду оформив найшвидший хеттрик в історії цього турніру

Владислав Войцеховський став рекордсменом.

У матчі Першої ліги гравець за 191 секунду оформив найшвидший хеттрик в історії цього турніру
Владислав Войцеховський
Фото: mfc.mk.ua

В останньому перед зимовою паузою турі Першої ліги "Миколаїв" приймав аутсайдера першості херсонський "Кристал" і здобув надвелику перемогу - 6:0.

Зазначимо, що незважаючи на полярність розташування команд у турнірній таблиці, матч був досить принциповим для обох - у літнє міжсезоння з "Миколаєва" в "Кристал" перейшли відразу чотири футболісти, двоє з них - Андрій Барладим і Владислав Барський - з'явилися в стартовому складі "кавунів".

Однак справжнім героєм матчу став інший Владислав - Войцеховський, який чимало пропустив через травму. Вийшовши на заміну, він оформив хеттрик. Для цього Владиславу знадобилося лише 191 секунда.

Тож Войцеховський оформив найшвидший хеттрик в історії чемпіонату.

Попередній рекорд належав Олександру Микуляку під час його виступів за "Кристал" з Чорткова. У ворота "Металіста" він забив три м'ячі за 5 хвилин.

Повний матч "Миколаїв" - "Кристал".

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