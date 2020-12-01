Матч "Ювентус" - "Динамо" стане історичним для Ліги чемпіонів

У середу, 2 грудня, "Динамо" на виїзді в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти "Ювентуса".

Цей матч стане історичним для турніру, оскільки вперше на цій стадії турніру головним арбітром буде жінка, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Команди розсудить француженка Стефані Фраппар. Допомагати їй будуть Хішам Закрані і Меді Рамуні. Четвертим арбітром призначено Каріма Абеда. Арбітром VAR у цьому матчі буде Бенуа Майо, а його асистентом - Віллі Делаже.

Відзначимо, стартовий свисток Стефані пролунає о 22:00 за київським часом.

Додамо, що українським уболівальникам Фраппар знайома по матчу групового етапу Ліги Європи між "Лестером" і "Зорею", який відбувся 22 жовтня в Англії і закінчився з рахунком 3:0 на користь господарів.

Той матч також став історичним - матч став першим в основній сітці ЛЄ (починаючи з групового раунду), який обслуговувала жіноча бригада арбітрів.