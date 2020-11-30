Екснаставник "Барселони" подав до суду на клуб за невиплату компенсації за розрив контракту

У непросту фінансову ситуацію "Барселони" підкинув жару колишній головний тренер Кіке Сетьєн - 62-річний фахівець подав позов через невиплату компенсації за розірвання контракту, повідомляє AS.

Сетьєна звільнили в середині серпня після принизливої поразки каталонців від "Баварії" (2:8) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Однак офіційно сторони розірвали контракт у вересні. Тоді ж тренер і клуб погодили суму компенсації за дострокове припинення співпраці.

Зараз Сетьєн стверджує, що не отримав грошей від клубу.