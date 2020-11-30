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Екснаставник "Барселони" подав до суду на клуб за невиплату компенсації за розрив контракту

Кіке Сетьєн налаштований рішуче.

Екснаставник "Барселони" подав до суду на клуб за невиплату компенсації за розрив контракту
Кіке Сетьен
Фото: en.as.com

У непросту фінансову ситуацію "Барселони" підкинув жару колишній головний тренер Кіке Сетьєн - 62-річний фахівець подав позов через невиплату компенсації за розірвання контракту, повідомляє AS.

Сетьєна звільнили в середині серпня після принизливої поразки каталонців від "Баварії" (2:8) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Однак офіційно сторони розірвали контракт у вересні. Тоді ж тренер і клуб погодили суму компенсації за дострокове припинення співпраці.

Зараз Сетьєн стверджує, що не отримав грошей від клубу.

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