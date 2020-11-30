Футболісти донецького "Шахтаря" Максим Малишев і Давид Хочолава з'їздили в гості до учасників проєкту "Давай, грай!" в Красногорівку, Мар'їнку та Авдіївку, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Проєкт реалізують у містах на лінії розмежування за підтримки UEFA Foundation for Children. У Красногорівці, Мар'їнці та Авдіївці гравці "Шахтаря" провідали учасників проєкту вперше.

Професійні футболісти зіграли разом з дітьми у футбол і побували в гостях у деяких учасників. У всіх містах Максим і Давид дарували дітям подарунки від ФК "Шахтар".

Футболисты «Шахтера» побывали в городах на линии разграничения в Донецкой области.



Максим Малышев и Давид Хочолава съездили в гости к участникам проекта «Давай, играй!» в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку.



Подробности: https://t.co/BbL3CwkmDO. pic.twitter.com/7lnubgOCG6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 29, 2020

Нагадаємо, проєкт "Давай, грай!" реалізують у 8 містах на лінії розмежування: Красногорівці, Мар'їнці, Авдіївці, Кураховому, Щасті, Станиці Луганській, Волновасі і Торецькому. Цієї осені на всіх локаціях вже відбулися місцеві турніри, а діти отримали призи від Shakhtar Social і UEFA Foundation for Children.