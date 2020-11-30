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Футболісти "Шахтаря" побували в містах на лінії розмежування в Донецькій області

Гравці взяли участь у проєкті "Давай, грай!".

Футболісти "Шахтаря" побували в містах на лінії розмежування в Донецькій області
Максим Малишев і Давид Хочолава
Фото: ФК "Шахтар"

Футболісти донецького "Шахтаря" Максим Малишев і Давид Хочолава з'їздили в гості до учасників проєкту "Давай, грай!" в Красногорівку, Мар'їнку та Авдіївку, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Проєкт реалізують у містах на лінії розмежування за підтримки UEFA Foundation for Children. У Красногорівці, Мар'їнці та Авдіївці гравці "Шахтаря" провідали учасників проєкту вперше.

Професійні футболісти зіграли разом з дітьми у футбол і побували в гостях у деяких учасників. У всіх містах Максим і Давид дарували дітям подарунки від ФК "Шахтар".

Нагадаємо, проєкт "Давай, грай!" реалізують у 8 містах на лінії розмежування: Красногорівці, Мар'їнці, Авдіївці, Кураховому, Щасті, Станиці Луганській, Волновасі і Торецькому. Цієї осені на всіх локаціях вже відбулися місцеві турніри, а діти отримали призи від Shakhtar Social і UEFA Foundation for Children.

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