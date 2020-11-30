"Барселона" на минулому тижні продемонструвала страшну для суперників стабільність. Спочатку підопічні Рональда Кумана обіграли київське "Динамо" (4:0) в рамках матчу Ліги чемпіонів, а через 5 днів з таким же рахунком переграли "Осасуну" в рамках 11-го туру Ла Ліги.

Завершив розгром баскського клубу Ліонель Мессі, який на 73-й хвилині забив дивовижний гол ударом з лінії штрафного майданчика.

Після забитого гола капітан "Барси" вирішив вшанувати пам'ять легендарного футболіста збірної Аргентини Дієго Марадони, який помер 25 листопада - Лео зняв футболку "Барселони" під якою була одягнена футболка клубу "Ньюеллс Олд Бойз" з 10-м номером на спині, вихованцем якого він є і за який виступав Марадона.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Фото: EPA/UPG

Однак авторитетний арбітр Антоніо Матео Лаос проявив в цьому епізоді педантичність і пунктуальність, нагородивши Мессі "гірчичником" за зняття футболки.

Lionel Messi celebrates his goal by unveiling a special Newell’s Old Boys shirt 🇦🇷



In memory of Diego Armando Maradona ❤️pic.twitter.com/nhWPycHCO8 — Goal (@goal) November 29, 2020

Додамо, що в чемпіонаті турнірну таблицю очолює інший бакскій клуб "Реал Сосьєдад", який на 7 очок випереджає "просто" "Реал" і на 10 - "Барселонуа". Зауважимо, у мадридців 1 матч в запасі, а у каталонців - два.