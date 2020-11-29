Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Президент запровадив ще одне свято
Президент запровадив ще одне свято
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Відбулася процедура зважування і дуель поглядів Майка Тайсона і Роя Джонса
Відбулася процедура зважування і дуель поглядів Майка Тайсона і Роя Джонса
На Позняках обстріляли автомобіль
На Позняках обстріляли автомобіль
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
ГоловнаСпорт

Григорчук став першим українським тренером, який виграв три футбольних чемпіонати в різних країнах

Чемпіонат Білорусі виграв "Шахтар".

Григорчук став першим українським тренером, який виграв три футбольних чемпіонати в різних країнах
Роман Григорчук
Фото: azerisport.com

Напередодні завершився чемпіонат Білорусі з футболу.

Перед останнім туром за золоті медалі сперечалися БАТЕ і солігорський "Шахтар" українського тренера Романа Григорчука. При цьому клуб з Борисова випереджав "гірників" на 1 очко.

Лідер зустрічався в Мінську з "Динамо" і несподівано оступився, зігравши внічию - 0:0.

Ще драматичніше склався поєдинок "Шахтаря", який приймав" Мінськ". Основний час також завершився внічию - 2:2. Але на 90+2 і 90+7 хвилинах підопічні Григорчука забили два м'ячі, виграли матч (4:2), а з ним і чемпіонат.

"Шахтар" виграв другий чемпіонський титул в історії. Вперше команда з Солігорська стала чемпіоном Білорусі в 2005 році.

Відзначимо, що Григорчук став першим українцем, який добився тріумфу в трьох різних країнах в якості головного тренера. З 2006 по 2008 рр. Григорчук ставав чемпіоном Латвії на чолі "Вентспілса", а в 2019 році під керівництвом Григорчука чемпіонат Казахстану виграла "Астана".

Нагадаємо, Григорчук очолив "Шахтар" на початку вересня, змінивши біля керма іншого українського тренера - Юрія Вернидуба, при якому команда очолювала турнірну таблицю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також