У фіналі Red Devils обіграли своїх земляків з "Замалеку".

Напередодні на "Каїрському міжнародному стадіоні" відбувся фінал африканської Ліги чемпіонів, в якому зустрілися два клуби зі столиці Єгипту - "Аль-Ахлі" і "Замалек".

Драматичну перемогу здобув більш титулований "Національний", як перекладається "Аль-Ахлі" - 2:1.

Уже в дебюті матчу хавбек "Аль-Ахлі" Амр аль-Сулайєм виграв повітря при подачі кутового і відкрив рахунок в матчі - 1:0.

Відповідь "Замалеку" була яскравою. Шікабала прийняв м'яч на фланзі, обіграв двох суперників, увійшов в штрафну, де накрутив ще одного гравця "Аль-Ахлі" і точно вистрілив у верхній кут воріт - 1:1.

Розв'язка наступила на 86-й хвилині гри, коли Мохамед Кафша забив переможний гол - 2:1.

"Аль-Ахлі" підтвердив статус найбільш титулованого футбольного клубу Африки, ставши переможцем африканської ЛЧ в рекордний 9-й раз.

Відзначимо, що "Аль-Ахлі" є володарем найбільшого числа континентальних титулів в історії футболу (19). У 2001 році був визнаний КАФ клубом століття.