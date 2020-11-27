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"Тоттенгем" повторив рекорд результативності в Лізі Європи

"Шпори" зараз на ходу.

"Тоттенгем" повторив рекорд результативності в Лізі Європи
Фото: EPA/UPG

&quot;Тоттенгем&quot;
Фото: EPA/UPG
"Тоттенгем"

В рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи "Тоттенгем" вдома практично другим складом розтрощив "Лудогорец" - 4:0.

"Шпори" забили в своєму 25-му домашньому матчі Ліги Європи поспіль, тим самим повторивши рекордну серію двох іспанських команд - "Севільї" (сезони 2014-19) і "Вільярреала" (2010-16).

Відповідна серія "Тоттенгема" триває з 2012 року.

Стати абсолютним рекордсменом клуб з Північного Лондона може 10 грудня якщо в останньому турі ЛЄ заб'ють на своєму полі одному з конкурентів за вихід в плей-офф - "Антверпену".

Додамо, що боротьба в групі J далека до завершення. "Тоттенгем" і той же "Антверпен" з дев'ятьма очками очолюють турнірну таблицю.

На 3 очки відстає австрійський ЛАСК. "Лудогорец" очок не набрав.

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