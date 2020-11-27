"Шпори" зараз на ходу.

Фото: EPA/UPG "Тоттенгем"

В рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи "Тоттенгем" вдома практично другим складом розтрощив "Лудогорец" - 4:0.

"Шпори" забили в своєму 25-му домашньому матчі Ліги Європи поспіль, тим самим повторивши рекордну серію двох іспанських команд - "Севільї" (сезони 2014-19) і "Вільярреала" (2010-16).

Відповідна серія "Тоттенгема" триває з 2012 року.

⚽️ - @SpursOfficial score in their 25th consecutive home fixture in the @EuropaLeague (including qualification), equalling the longest home scoring run in this competition



25 - @SpursOfficial (2012-running)

25 - Sevilla FC (2014-2019)

25 - Villarreal CF (2010-2016)#THFC #UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 26, 2020

Стати абсолютним рекордсменом клуб з Північного Лондона може 10 грудня якщо в останньому турі ЛЄ заб'ють на своєму полі одному з конкурентів за вихід в плей-офф - "Антверпену".

Додамо, що боротьба в групі J далека до завершення. "Тоттенгем" і той же "Антверпен" з дев'ятьма очками очолюють турнірну таблицю.

На 3 очки відстає австрійський ЛАСК. "Лудогорец" очок не набрав.