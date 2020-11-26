У Буенос-Айресі проходить прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер напередодні на 61-му році життя.

Тисячі вболівальників, які прийшли на церемонію, утворили гігантську чергу, подекуди почалися сутички з поліцією.

Засмучені втратою кумира і жорсткими діями поліції, фани сунули загородження, після чого правоохоронці почали застосовувати до них силу.

Сутички вболівальників з поліцією під час прощання з Марадоною - на сайті AFP.

Додамо, що тіло легендарного футболіста було доставлено в труні в офіційну резиденцію президента Аргентини в Буенос-Айресі.