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Під час прощання з Дієго Марадоною відбулися сутички фанатів з поліцією

Легендарний аргентинський футболіст помер через зупинку серця.

Під час прощання з Дієго Марадоною відбулися сутички фанатів з поліцією
Фото: Твиттер elliotwagland

У Буенос-Айресі проходить прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер напередодні на 61-му році життя.

Тисячі вболівальників, які прийшли на церемонію, утворили гігантську чергу, подекуди почалися сутички з поліцією.

Засмучені втратою кумира і жорсткими діями поліції, фани сунули загородження, після чого правоохоронці почали застосовувати до них силу.

Сутички вболівальників з поліцією під час прощання з Марадоною - на сайті AFP.

Додамо, що тіло легендарного футболіста було доставлено в труні в офіційну резиденцію президента Аргентини в Буенос-Айресі.

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