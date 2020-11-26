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"Баварія" повторила унікальний рекорд перемог "Атлетіко" в єврокубках

Німецьку машину неможливо зупинити.

"Баварія" повторила унікальний рекорд перемог "Атлетіко" в єврокубках
"Баварія"
Фото: EPA/UPG

Після 4-го туру Ліги чемпіонів визначився секстет команд, які забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу.

Серед них і чинний переможець турніру "Баварія". Понад те, мюнхенці гарантували собі вихід із групи з першого місця.

Це досягнення стало можливим після домашнього матчу з РБ "Зальцбург". Хоча господарі практично пів години грали в меншості (на 66-й хвилині вигнали з поля Марка Рока), "Баварія" здобула комфортну перемогу - 3:1.

Зазначимо, що це вже 16-та перемога поспіль мюнхенської команди в єврокубках і за цим показником вона зрівнялася з "Атлетіко".

Унікальність ситуації полягає в тому, що побити рекорд "матрацників" підлеглі Ганса-Дітера Фліка можуть 1 грудня в протистоянні з ними ж у Мадриді в рамках 5-го туру.

Огляд матчу "Баварія" - "Зальцбург".

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