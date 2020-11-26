Після 4-го туру Ліги чемпіонів визначився секстет команд, які забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу.

Серед них і чинний переможець турніру "Баварія". Понад те, мюнхенці гарантували собі вихід із групи з першого місця.

Це досягнення стало можливим після домашнього матчу з РБ "Зальцбург". Хоча господарі практично пів години грали в меншості (на 66-й хвилині вигнали з поля Марка Рока), "Баварія" здобула комфортну перемогу - 3:1.

Зазначимо, що це вже 16-та перемога поспіль мюнхенської команди в єврокубках і за цим показником вона зрівнялася з "Атлетіко".

1️⃣6️⃣ - @FCBayern equal Atlético Madrid on winning a record 16 consecutive matches in European competition. Bayern can take the record in their next European match, at Atlético Madrid on 1 December. #UCL #FCBSAL — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 25, 2020

Унікальність ситуації полягає в тому, що побити рекорд "матрацників" підлеглі Ганса-Дітера Фліка можуть 1 грудня в протистоянні з ними ж у Мадриді в рамках 5-го туру.

Огляд матчу "Баварія" - "Зальцбург".