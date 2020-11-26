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У Києві сьогодні стартує чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Змагання будуть проводити без глядачів. 

У Києві 26 листопада стартує 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. До України завітали гості з 23 країн-учасниць змагань.

Чемпіонат через коронавірус буде проходити без глядачів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський.

Змагання планувался на травень, але були перенесені в зв'язку з пандемією. 

"Зараз Україну представлятимуть 12 спортсменок – майбутніх зірок. Упевнений, що й наші гості з 23 країн, які беруть участь у чемпіонаті, вкотре переконаються у щирій українській гостинності та відкритості, в тому, що Україна – це територія сили та надзвичайної, доброї енергії", - зазначив Зеленський.

Чемпіонат проходитиме 26-29 листопада в столичному Палаці Спорту. Брати участь в турнірі планували представниці 39 країн. Росія та низка інших країн відмовилися від участі, зокрема, Німеччина, Австрія, Андорра, Вірменія, Греція, Грузія.

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