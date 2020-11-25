Став відомий гонорар Майка Тайсона за бій з Роєм Джонсом

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон незабаром проведе виставковий поєдинок з ексчемпіоном у чотирьох дивізіонах Роєм Джонсом.

За повідомленням vringe.com, за вихід у ринг 54-річному Тайсону гарантовані $10 млн. 51-річному Джонсу належать близько $3 млн. Усе це - не рахуючи відсотка від продажів платних трансляцій за системою PPV.

Поєдинок буде оцінюватися пораундово, а бійців перевірять на допінг, але з певними послабленнями.

Нагадаємо, що бій відбудеться 28 листопада в Лос-Анджелесі.