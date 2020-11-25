"Динамо" допомогло "Барселоні" повторити рекорд "Реала" в Лізі чемпіонів

Напередодні "Барселона" за рахунок форсажу в другому таймі матчу 4-го туру Ліги чемпіонів розгромила "Динамо" - 4:0.

Після цієї перемоги каталонці достроково гарантували собі місце в 1/8 фіналу.

"Барса" вдев'яте в історії подолала груповий раунд ЛЧ після чотирьох зіграних турів, повторивши відповідний рекорд "Реала", повідомляє Sportarena.com.

Також у вчорашньому поєдинку в Києві "Барселона" стала другим після "Манчестера Юнайтед" клубом в історії турніру, який одночасно випустив на поле двох гравців зі США - автора першого гола Сержиньо Деста і Конрада Де Ла Фуенте.

We're the first team to have two 🇺🇸 players (@sergino_dest & @konradjr) on the field in the @ChampionsLeague since Manchester United did on December 8, 2004 (@TimHowardGK & @JSpector23) pic.twitter.com/xJRqMbfPCQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 24, 2020

Разом з командою Рональда Кумана з групи G у плей-оф достроково вийшов "Ювентус", а "Динамо" і "Ференцварош" між собою посперечаються за місце в Лізі Європи.