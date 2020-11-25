Зінченко увійшов до символічної збірної Хосепа Гвардіоли

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола

Головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола склав свою символічну команду Puma Athlete XI.

49-річний іспанський фахівець включив українця Олександра Зінченка у свою команду, відзначивши його сильні сторони.

"Зінченко може грати на позиції "десятки", але у нас грає зліва в обороні. У нього є все, щоб грати тут. Він розумно розпоряджається м'ячем, він розумно діє на полі. А ще він веселий хлопець з великим серцем", - зазначив наставник "городян".

Додамо, що судячи з обраного складу, команда Гвардіоли грала б за схемою 1-3-2-2-3, адже в неї, крім українця, також увійшли Скотт Карсон (воротар), Кайл Вокер, Венсан Компані, Сеск Фабрегас, Фернандіньо, Сейду Кейта, Давид Сільва, Самюель Ето'О, Тьєррі Анрі і Серхіо Агуеро.