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У Чернігові люди з символікою "Десни" побили і закинули у смітник директора стадіону ім. Ю. Гагаріна

Розгорається конфлікт між ультрас і керівництвом стадіону.

Фото: скриншот

У Чернігові о 10 ранку близько 30 людей прийшли до кабінету в.о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка, вивели його на вулицю, закинули чоловіка у сміттєвий бак та розбили йому голову, повідомляє suspilne.media.

Молодики прийшли з символікою футбольного клубу "Десна", на адресу Овчаренка вигукували нецензурні гасла. Їх організовано привезли та вивезли зі стадіону на автівках. Коментарів кореспонденту Суспільному вони не дали.

Раніше представник "ультрас" "Десни" Богдан Дементов розмістив у соцмережах повідомлення про те, що з приходом нового керівника, "Десні" можуть заборонити проводити на стадіоні домашні матчі. Сам Овчаренко ці звинувачення відкинув.

Нагадаємо, Овчаренка призначили в.о. директора стадіону імені Гагаріна 18 листопада.

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